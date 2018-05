M¥SS KETA ti consiglia il disco perfetto mentre guidi

Lo scorso venerdì è uscito UNA VITA IN CAPSLOCK: l’album della nostra regina preferita, M¥SS KETA. Se ancora non l’hai ascoltato forse sei un pazzo IRREVERSIBILE ma mentre ti decidi a darti una mossa qui sotto c’è M¥SS che ti consiglia anche un altro disco: quello perfetto da ascoltare mentre guidi.

LA DISCOGRAFIA DEI CHEMICAL BROTHERS NON È SOLO UN OTTIMO ASCOLTO DA VIAGGIO IN MACCHINA, MA PERMETTE DI VIVERE A 360 GRADI LA GUIDA.

GIANNI (AGNELLI, NON VERSACE NDR) MI REGALÓ PER IL 18ESIMO COMPLEANNO UNA CUSTOM ALFA ROMEO GIULIETTA ROSSA FIAMMANTE – ERA PER NON DARE NELL’OCCHIO CAPITE… NON POTEVA REGALARE UNA FERRARI ALL’AMANTE, PER OVVIE RAGIONI. DOPOTUTTO SONO SEMPRE STATA UNA RAGAZZA SEMPLICE, I MIEI MOVIMENTI PRINCIPALI ERANO QUELLI FRA UN AFTER NEI SOBBORGHI AD UNO IN CENTRO CITTÀ. UN BOLIDE DA 600 CAVALLI ROSSO FIAMMANTE CON IL LOGO DEL CAVALLINO AVREBBE DATO UN PO’ TROPPO NELL’OCCHIO AL MOMENTO DI SCHIVARE UN POSTO DI BLOCCO. L’ALFA AVEVA INVECE UNA PARVENZA DISCRETA (O ALMENO COSÌ SOSTENEVA GIANNI QUANDO ME LA REGALÓ).

FATTO STA CHE NE HA VISTE TANTE, E TANTI ANCHE SONO STATI I SUOI PASSEGGERI: È DEFINITIVAMENTE STATA UNA MACCHINA CHE CONTA. MOLTI SONO PASSATI PER QUEI SEDILI, DA MAURIZIO CATTELAN A MARINA ABRAMOVIC, UNA SERA PERSINO KARL LAGERFELD (VAI A CAPIRE LA VITA CERTE VOLTE). È STATA PARCHEGGIATA ALL’ESTERNO E TALVOLTA ANCHE ALL’INTERNO DI TUTTI I LOCALI DELLA CAPITALE MENEGHINA, PASSANDO DA FESTINI AZIENDALI, PARTY DELLA FASHION E DESIGN WEEK, CONCERTI, FESTIVAL E CENE IN TERRAZZA.

MOLTI I CD CHE HANNO SEGNATO IL CONTACHILOMETRI DELLA MIA GIULIETTA: CROOKERS MIXTAPE 1, COMPILATION ASSORTITE DI TIGA, IL SINGOLO DI I LOVE LONDON, YOU’VE COME A LONG WAY BABY DI FATBOY SLIM E, SOPRA TUTTI, LA DISCOGRAFIA DEI CHEMICAL BROTHERS (NOTA BENE: TUTTO RIGOROSAMENTE MASTERIZZATO).

LA VERITÁ È CHE NON SAPEVO QUALE CD DEI CHEMICAL BROTHERS INDICARE COME MIO PREFERITO, LI AVREI MESSI TUTTI, SINGOLARMENTE, MA ME NE AVETE CHIESTO UNO SOLO. NON POTEVO SCEGLIERE. NON SI SCEGLIE FRA I FIGLI, DEVI VOLER BENE A TUTTI ALLO STESSO MODO, PER QUESTO HO SCELTO IL GREATEST HITS.

QUANTE STELLE HO VISTO CADERE SULLE NOTE DI “STAR GUITAR”, QUANTE SFERZATE PER VOLARE AL PLASTIC SULLE NOTE DI “THE BOXER”, BLOC PARTY IN PIAZZALE LAVATER POST BLANCO CON “THE SALMON DANCE”, QUANTE BOTTE SULLE NOTE DI “SURRENDER” E VODKA ROVESCIATA SUL TAPPETINO AL RITMO DI “HEY BOY HEY GIRL”.

CONSIGLIO QUINDI CALDAMENTE DI INSERIRE QUESTO ALBUM NELLE VOSTRE COMPILATION DA MACCHINA; NOTATE BENE CHE L’ASCOLTO È ASSOLUTAMENTE UN MUST SULLA SALERNO/REGGIO CALABRIA.