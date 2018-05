Nell’ultimo video Doves In The Wind, diretto da Nabil, Kendrick Lamar è il maestro di Kung Fu di SZA. In uno scenario deserto pazzesco i due cantano, levitano e fanno arti marziali.

Il singolo Doves In The Wind è tratto dall’ultimo album di SZA CRTL, uscito lo scorso 9 giugno.