Figurati se non ti piacciono i Figùra

Figùra è il nome che tre giovani musicisti danno all’insieme delle loro esperienze maturate in ambito jazz e black music. Loro sono il producer/beatmaker Alsogood (Rocco Hunt, Esa, Pino d’Angiò), il bassista Emanuele Triglia (Ainè, Davide Shorty) e il pianista/compositore Alessandro Pollio.

L’1 giugno uscirà il frutto, o per meglio dire, la raffigurazione musicale di queste loro esperienze, con Place to Be, il loro LP d’esordio (via InchPerSecond).

Noi ne abbiamo un assaggio piccolo ma preziosissimo dal titolo It Ain’t Working con il feat. di Maro, songwriter portoghese.

La collaborazione con Maro nasce quasi casualmente a disco terminato. Era un periodo in cui tutti e tre guardavamo assiduamente le sue performance video su Instagram. Abbiamo così deciso di contattarla in maniera molto easy, quasi da amiconi, facendole sentire il nostro album. Si è instaurato subito un gran feeling (la musica la ha fatta da padrone) ed abbiamo deciso di invitarla in Italia, realizzando una splendida serata all’Alcazar assieme agli altri nostri amici presenti sull’album.

La produzione musicale era tra le ultime realizzate e Mariana ha realizzato una traccia stupenda, scrivendo un testo semplice ma davvero emozionante (parla di un’amicizia terminata e che forse non sarebbe mai dovuta iniziare) e con delle armonie che solo lei poteva trovare. Ha talmente gradito il nostro sound che ha scritto e realizzato la traccia veramente in pochi giorni a Boston.

È arrivato il momento di mettere da parte le parole e mettere l’orecchio qui.