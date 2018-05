Record Player è praticamente lo Shazam delle cover.

L’app, che implementa il servizio streaming di Spotify, ti trova l’album scattando semplicemente una foto alla sua copertina.

Un software che può essere senza dubbio utile se sei in un negozio di dischi, vuoi comprarne uno ma ti piacerebbe conoscerne almeno un brano prima di dire “sì, lo voglio”.

Scatti una foto al disco tramite app, il sistema acquisisce l’immagine collegandosi a Google Cloud Vision e a Spotify, ed ecco che ti dà in risultato anche i brani disponibili in streaming.

Newest experiment made with @glitch, @Spotify and @googlecloud, a record player with computer vision: https://t.co/fhQsEruCoF pic.twitter.com/z54s9GIbYc

— Patrick Weaver (@patrickweave_r) May 2, 2018