Childish Gambino è tornato!

A due anni di distanza dall’ultimo Awaken, My Love!, Donald Glover pubblica un nuovo singolo, This Is America, e lo accompagna a un video molto forte diretto da Hiro Murai in cui c’è anche un cameo di SZA.

Il brano ha una chiara connotazione politica, alludendo alla violenza contro la comunità black d’America.