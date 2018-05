NxWorries, duo composto da Anderson .Paak e Knxwledge, hanno pubblicato il video per Lyk Dis, brano tratto dal loro ultimo album Yes, Lawd!

L’uscita era stata annunciata da un breve teaser su Twitter lo scorso giovedì:

