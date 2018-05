Gli album che escono a maggio

Una lista più o meno comprensiva degli album che sono usciti o usciranno a maggio.

4 MAGGIO

Bruno Belissimo – Ghetto Falsetto

Cuco – Ciquito Ep

Dj Koze – Knock Knock

Evil Twin – The Myth Of Sisyphus

Iceage – Beyondless

Leon Bridges – Good Thing

Joe Armon Jones – Starting Today

Jon Hopkins – Singularity

Lucia Manca – Maledetto e Benedetto

Rae Sremmurd – SR3MM

11 MAGGIO

Arctic Monkeys – Tranquility Base Hotel & Casino

Beach House – 7

Carl Brave – Notti Brave

Charlie Puth – Voice Notes

Verano – Panorama

18 MAGGIO

Courtney Barnett – Tell Me How You Really Feel

Echo & the Bunnymen – The Stars, The Oceans & The Moon

James Bay – Electric Light

Michael Rault – It’s A New Day Tonight

Parquet Courts – Wide Awake!

25 MAGGIO

Calcutta – Evergreen

CHVRCHES – Love is Dead

Hoobastank – Push Pull