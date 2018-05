Verano ti consiglia il disco perfetto mentre guidi

Panorama, il nuovo disco di Verano prodotto da Colapesce e Fiorenza, è uscito proprio oggi e lo trovi nella nostra rubrica del venerdì.

Si tratta di un album molto ben scritto ed arrangiato di cui ti consigliamo di fare un ascolto dedicato, delicato e paziente perché siamo sicuri che ti lascerà piacevolmente sorpreso.

Panorama è anche il racconto di un viaggio che mette insieme i pezzi di una vita che scorre veloce. E allora abbiamo chiesto a Verano qual è il disco perfetto per fare un viaggio in macchina, guardando il panorama dal finestrino.

Scegliere un disco da ascoltare in viaggio non è impresa da poco, la meta e la quantità di persone fanno certamente la differenza nella selezione.

Quindi immaginiamo prima di tutto di essere soli, e di andare a Berlino in aereo. Sospesi nel nulla, ma con vista finestrino sulle nuvole. C’è il sole, tenue ed invitante.

Si sta viaggiando sicuramente da soli, in uno stato d’animo sereno ma di solitudine (positiva).

E qui arriva il disco perfetto, che vi potete scaricare su Spotify offline: Sleep Well Beast dei National. E’ il disco che ho ascoltato di più negli ultimi 8 mesi, non mi stanca mai. Adoro il modo di incalzare della batteria in molti brani, le dinamiche, i suoni di chitarra che hanno scelto. Un disco immenso, raffinatissimo.

E’ un disco che scorre passando, in modo immaginario, una scala cromatica che va dal grigio al blu, proprio come i colori della copertina. Non è triste, non è sicuramente felice, ma alla fine ti senti il cuore un pochino più riscaldato.

Non c’è un brano che salterei, ma dovendo porre l’accento su qualche pezzo più rilevante di altri direi che la traccia d’apertura – Nobody Else Will be There – è un abbraccio bellissimo, scostante e rassicurante allo stesso tempo. E poi The Day I Die, una canzone che potrei ascoltare per sempre. Ma non fermatevi qui, arrivate in fondo, poi scendete dall’aereo, andate a Friedrichshain e perdetevi tra le vie.