In occasione della festa della mamma André 3000 ha messo fuori a sorpresa due nuove tracce: Me & My (To Bury Your Parents) e Look Ma No Hands.

La prima è una splendida piano e voce, scritta prima della morte della madre nel 2013.

La seconda, una bella strumentale di 17 minuti che ha anche il feat. di James Blake.

Piangi qui.