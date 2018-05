SZA ha pubblicato una piccola anticipazione di quello che sarà il video di Garden, traccia del suo ultimo album CTRL.

Nel video, diretto da Karena Evans, ci saranno anche Donald Glover e mamma Audrey Rowe.

Nella descrizione al post Instagram si legge:

Need u for the old me..Need u for my sanity..need u to remind me where I come from…Mommy u mean more than energy provides. My Ace .My apex . My co designer ..Happy Mother’s Day all 👑❤

Beccati il teaser qui sotto: