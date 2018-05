Svelata la tracklist di Kids See Ghost, album di Kanye West e Kid Cudi

Mettiamo un attimo da parte le teorie su gli ultimi comportamenti di Kanye West perché giugno si avvicina e, come sai, il buon Kanye ha due release in calendario: una è il suo album Ye, l’altra un disco con Kid Cudi dal titolo Kids See Ghost.

Ieri su Twitter Kanye West ha svelato la tracklist dell’album in feat con Kid Cudi in un video in cui lui sta suonando il piano e sullo sfondo c’è una lavagnetta in cui è possibile leggere i titoli delle tracce di Kids e la traccia numero 2 e 3 di Ye, il suo prossimo album.

Se poi sei uno attento, noterai pure che in basso sulla destra c’è un’altra lavagna dove puoi leggere tutti i brani che andranno a comporre l’album di Pusha T. e, per il momento, l’unica traccia che ci è nota del disco di Nas.

Daje che giugno arriva.