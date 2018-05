Una maglietta da calcio vintage per ogni traccia dell’EP di Sodaboi

Problemi è il primo EP del rapper toscano Sodaboi, uscito lo scorso venerdì per IRMA Records. Cinque tracce fresche come un polaretto che Matteo prova a spiegarti pescando magliette da calcio vintage dal suo armadio.

Soda – Werder Brema



Soda è un po’ la traccia manifesto, prodotta da Grindalf, uno skit di presentazione, questa maglia non è che sia stata scelta per qualche motivo particolare, però il Werder Brema ha un super colore e ci piaceva usarla per il “Film Verde”.

Nella canzone dico che “Sto pensando solo alla mia” e nel brano c’è la speranza di poter continuare a fare ciò che ci piace in maniera libera e spontanea

Gelaty – Liverpool Gerrard



Gelaty l’ho scritta 2 anni fa e dopo svariate vicissitudini e stravolgimenti la traccia, che doveva essere scartata: è quella a cui vogliamo più bene e la più “pop” del disco. Gerrard per il Liverpool è stato una bandiera non solo di tecnica e stile ma anche di gioco di squadra ed educazione, l’ho scelto perché è l’attitudine con la quale vorrei rappresentare il Soda Golf Club

Polline – FC Nantes



Il pezzo è nato con Moebius Ohba, mio compare nel team Soda Golf Club (assieme a Drax, Grindalf e Nemo).

Quando collaboro coi ragazzi nascono sempre cose super fresche perché siamo un sacco stimolati, la maglia del Nantes è gialla-verde e quindi perfetta per rappresentare due cose che amiamo, il giallo della nostra Soda ed il verde dé ahaha

Problemi – Vintage Valencia



Questa è una top maglia del Valencia che è una città che a me garba un sacco perché ci siamo andati in vacanza di gruppo un paio di volte, infatti la title-track del disco ha chiaramente delle sonorità spagnoleggianti e reggaeton, eravamo sotto di Unforgettable nel periodo che l’abbiamo fatta! Il colore principale è pure bianco come le spiagge di Soda City!

Gratis – PSG



Sempre per un discorso di sonorità affini ho scelto la maglia del Paris Saint Germain per “Gratis” prodotta da Nemo che è una traccia che gioca tra i synth stile Chicago e sleghi rap più sulla wave Francese che in questo periodo piace molto all’Italia e viceversa.