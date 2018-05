Dopo due anni anche i Disclosure sono tornati con un nuovo singolo dal titolo Ultimatum: una traccia di 9 minuti costruita su un sample della vocalist maliana Fatoumata Diawara.

I due Lawrence commentano così il loro ritorno:

Sorry it’s been a while—we have been missing you all immensely, so we wanted to share with you something we’ve been working on now the sun is shining and the trees are green.

E anche loro ci sono immensamente mancati: