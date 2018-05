È finalmente uscito il video di Garden, brano tratto da CTRL di SZA che vede la partecipazione della mamma Audrey Rowe e di Donald Glover.

Anticipato da un teaser via Instagram e diretto da Karena Evans (God’s Plan e Nice For What), il video ci mostra dei vicinissimi e selvaggi Glover e SZA che in ogni caso noi come coppia approviamo. Poi se mamma Audrey è d’accordo, oh.