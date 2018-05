La compilation-manifesto della doubledoubleu con Eego, FiloQ e altri

WW006 è la compilation-manifesto della doubledoubleu, freschissima etichetta milanese dalla forte impronta elettronica, che raccoglie remix e collaborazioni di respiro internazionale.

Tra gli artisti coinvolti i fondatori Eego e Arua, il violinista Vito Gatto e le new entries Szlug e FiloQ, producer e membro dell’Istituto Italiano di Cumbia, ma anche A Safe Shelter e Lexodus.

Eccoti qui la compila, mentre più giù leggi cos’hanno da dirti fondatori dell’etichetta Eego e Arua.

doubledoubleu è nata un po’ come una sfida personale mia, di Matteo (Arua ndr) e di Niko, dopo aver speso più di un anno a fare un disco ed un ep per un progetto mai nato e rimasto in mano a gente che non ci ha creduto più di tanto, volevamo trovare da soli la nostra strada. Senza pensarci troppo è nata WW, abbiamo pubblicato il mio primo ep, poi i Pop James, Vito Gatto e tutto il resto a seguire. Ora siamo alla terza uscita di questo 2018: i Veltune, dopo aver pubblicato la Compilation e un EP bellissimo di Filippo (Filoq ndr). Possiamo finalmente dire che il motore è partito e speriamo ci porti lontano. Ora lascio la parola a Matteo che, come autore e producer di Balance e Flux, credo sia il vero protagonista di questa compilation

Eego

Balance e Flux sono i miei primi brani da produttore e cantante solista nel mio progetto Arua . Sono stati i primi passi come Arua, in un periodo in cui mi ero avvicinato a sonorità nusoul/triphop/darkwave che si distaccano dal prossimo lavoro da solita che sentirete presto e che, pur mantenendo quella radice, si avvicinerà di più a certe sonorità 2018 ;)

Essendo il più giovane del gruppo, e anche un bel caratterino, spendo due parole per ringraziare il mio socio Antonio Castellano aka Eego e Niko Cutugno per avermi supportato e sopportato in questi anni fornendomi i mezzi necessari (Niko è anche coautore del testo di Balance) alla realizzazione di questi 2 brani.

Arua