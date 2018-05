Club to Club 2018 – I primi nomi della nuova edizione

Dopo l’annuncio di Aphex Twin, arrivano anche gli altri nomi che andranno a comporre la line up di questa nuova edizione di Club to Club 2018.

Nella prima sfilza di artisti leggiamo con gli occhi a cuore Fever Ray, Beach House, Avalon Emerson, Blood Orange ma eccoli qui tutti di seguito:

AVALON EMERSON (US)

BEACH HOUSE (US) – Italian exclusive

BLOOD ORANGE (UK) – Italian exclusive

COURTESY (DK)

DAVID AUGUST (DE) – Italian exclusive

DJ NIGGA FOX (PT)

EQUIKNOXX (JA)

FEVER RAY (SE) – Italian exclusive

ICEAGE (DK)

JOSEY REBELLE (UK

OBONGJAYAR (NG) – Italian debut exclusive

SERPENTWITHFEET (US) – Italian debut exclusive

SKEE MASK (DE)

THE ITALIAN NEW WAVE: BIENOISE (IT)

Ticket qui.