Ascolta From My Bed To Eternity, il nuovo singolo degli Sweat

Ci eravamo innamorati degli Sweat con il loro primo EP, Sugar High. A un anno e mezzo di distanza, la band romana torna oggi con un nuovo singolo, From My Bed To Eternity.

L’ottimo brano – oggi in première su DLSO – anticipa il nuovo EP Peach Gloss, in uscita venerdì 8 giugno per We Were Never Being Boring e Coypu Records. Dobbiamo aspettarci una nuova prelibata iniezione di garage-pop lo-fi, sognante, indolente e sghembo? Sicuramente sì, e non aspettavamo altro.

Prodotto nuovamente da Filippo Strang, Peach Gloss sarà presentato live al Fanfulla di Roma nello stesso giorno di uscita.