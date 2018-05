Sembra che durante una diretta Instagram Dr. Dre si sia lasciato prendere un po’ troppo la mano facendosi scappare il titolo del prossimo album di Anderson .Paak

“Check his album, it’s coming out soon. Oxnard Ventura.”

Potrebbe starci perché sia Venice che Malibu si riferivano alle sue origini californiane, mentre Oxnard sarebbe in riferimento alla sua città natale che si trova nella contea di Ventura.

Al di là del titolo, quel che ci preme è che quest’album arrivi entro l’anno.