Nuovo EP di remix in arrivo per Perfume Genius

Perfume Genius ha annunciato l’arrivo di un nuovo EP di remix, intitolato Reshaped che rivisita le tracce di No Shape ed esce l’8 giugno per Matador.

A remixare i brani di Perfume Genius ci saranno Mura Masa, Jam City, Laurel Halo, Blake Mills e altri.

Qui sotto puoi già ascoltarne due: uno a cura di Mura Masa e l’altro di King Princess.

Tracklist:

01 Braid (mmph Remix)

02 Slip Away (Mura Masa Remix)

03 Just Like Love (Jam City Remix)

04 Die 4 You (Laurel Halo)

05 Every Night (Blake Mills Remix)

06 Run Me Through (King Princess Remix)