Auroro Borealo che fa Orinoco Flow di Enya con una serie di magliette brutte

Musica pop stravagante e stonata. È così che si presenta Auroro Borealo nel suo cs.

Di certo è uno un po’ sopra le righe, un nostalgico, uno con una serie di magliette brutte che fanno il giro e diventano belle.

A inizio 2018 è uscito l’album Sappi che ti ho sempre voluto bene con 8 inediti e una cover, quella di Orinoco Flow di Enya:

La cover di Enya è stata scelta perché è un’artista che passato l’hype di fine anni ’80 / primi anni ’90 è inspiegabilmente sparita (forse a godersi i soldi delle royalties) ma in realtà “Orinoco Flow” ce la ricordiamo tutti benissimo, è in qualche angolino del cervello di fianco alla pubblicità della Coppa del Nonno.

Visto che è una canzone dal mood chiaramente estivo, nel video viene fornita una serie di consigli utili su come scegliere la maglietta giusta per la propria lunga estate caldissima. Ci sono magliette di band italiane pazze (gli Actionmen, la Tosse Grassa, i PAY, Tunonna), magliette sui videogiochi, magliette della collezione AURORO BY BOREALO e altre magliette semplicemente brutte.

Prendi appunti per rifare il guardaroba: