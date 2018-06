Tutto quello che sappiamo su Kids See Ghosts di Kid Cudi e Kanye West

I nostri animi non pigliano mai pace. Così, ora che con l’uscita di ye ci saremmo dovuti acquietare un poco, torna ad assillarci un’altra, giustissima, ansia: quando cazzo arriva il nuovo album di Kanye West e Kid Cudi?

Facciamo un attimo il punto della situazione che magari ci evitiamo di prendere il lexotan e mettiamo insieme qui sotto tutto quello che finora sappiamo su Kids See Ghosts, nuovo album di Kid Cudi e Kanye West.

Con un laconico post del 19 aprile Kanye West ci ha detto che

Sempre il 19 aprile Kanye s’è sbottonato un poco di più

it's called Kids See Ghost. That's the name of our group

— KANYE WEST (@kanyewest) April 19, 2018