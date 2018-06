A$AP Rocky ha pubblicato un nuovo video per Praise The Lord (Da Shine), traccia in feat. con Skepta tratta dall’ultimo album TESTING, uscito il 25 maggio.

Nel video, che sembra venir fuori dagli anni 90, i due rendono omaggio alle rispettive città d’origine: a schermo diviso, da una parte c’è la Londra di Skepta, dall’altra la New York di Rocky.