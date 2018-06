Senti quant’è raffinato Bluørangee

Bluørangee è un producer bolognese appassionato di frequencer e sintetizzatori, ma anche di eleganza.

Weird Jeans è il suo nuovo album in uscita in digitale e cassetta per Nervi Cani e te lo facciamo ascoltare in anteprima qui sotto: le tracce sono morbide, di una raffinatezza spinta, i beat liquidi e ottimi per reidratare ogni singola parte del corpo con la calura estiva.

Registrato completamente nel mio appartamento, “Weird Jeans” raccoglie stati d’animo contrastanti nati nel caos della città mentre attraversavo un periodo di forte cambiamento nella mia vita e cercavo rifugio e conforto nei pochi spazi verdi di Bologna. Le 15 tracce dell’album sono suonate col microkorg, chitarre e ukulele mentre per le parti vocali ho campionato alcuni dischi usando la sp404 e la sp202.