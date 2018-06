È arrivato il momento di sognare con il nuovo video degli Swomi

Gold Dreams è il nuovo singolo degli Swomi, duo bresciano che abbiamo già avuto modo di presentarti qualche tempo fa.

Uscito la scorsa settimana, il brano ha da oggi anche un video realizzato dallo statunitense John Karel che ti presentiamo in anteprima qui sotto.

La traccia è di quelle distese, che tanto si addicono al venerdì: atmosfere sognanti come da titolo, un cantare sofisticato e un video che ci fa passare dalla notte al giorno in meno di 4 minuti.

Il pezzo racconta della relazione incostante tra due persone, dove ordinario e straordinario si susseguono periodicamente e dove il sogno come rappresentazione dei momenti positivi di una coppia si contrappone alla realtà del quotidiano. In Gold Dreams sogno e realtà, come sonno e veglia, si alternano in costante moto circolare.

Il video, renderizzato in super low-poly da John Karel riproduce nell’arco compresso di quattro minuti uno spaccato di questo ciclo nella sua transizione da notte a giorno, dove gli elementi della quotidianità sono immersi in un’atmosfera sopita, immobili ma pulsanti.