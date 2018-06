In Kids See Ghosts c’è un omaggio a Kurt Cobain

Venerdì è uscito Kids See Ghosts di Kid Cudi e Kanye West.

Non è ancora il momento di parlare di tutti i sample presenti nell’album ma di concentrarci sulla traccia Cudi Montage, costruita attorno a Burn The Rain, brano postumo di Kurt Cobain.

Pare proprio che nell’unica traccia dell’album che non vede la produzione di Kanye West, Kid Cudi abbiamo voluto omaggiare il frontman dei Nirvana del quale il rapper ha da sempre mostrato di essere fan (a partire dalla cover di Where Did You Sleep Last Night? col suo progetto rock WZRD)

Ora ascolta Burn The Rain e poi rimetti in play Cudi Montage: quel riff di chitarra ti sembrava di averlo già sentito?