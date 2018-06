Tutti i sample di Kids See Ghosts di Kid Cudi e Kanye West

C’è da aspettarselo che un album come Kids See Ghosts sia una miniera ricchissima di sample provenienti dalle tracce più disparate.

Proprio ieri ve ne avevamo dato una piccola anticipazione, svelando l’omaggio di Cudi a Kurt Cobain nel brano Cudi Montage.

Nel video qui sotto, invece, troverete proprio tutti i sample utilizzati in Kids See Ghosts, raccolti dalla Bandstad: spicca, tra gli altri, quello di Someday di Shirley Ann Lee nella traccia 4th Dimension, perché è lo stesso sample utilizzato da Kanye in ye, nella traccia Ghost Town.

Recupera tutti i sample di ye di Kanye West.