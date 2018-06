Preparati ai Mondiali 2018 con La Riserva di Delphi

Domani cominciano i Mondiali di calcio in Russia, i primi da tanto tempo in cui l’Italia non comparirà. È triste, lo so, ma per fortuna grazie a Delphi possiamo entrare in clima Mondiali anche se non potremo tifare la nostra Nazionale.

Oggi infatti vi presentiamo in anteprima La Riserva, il nuovo 7″ del producer romano già metà dei Tiger & Woods in uscita domani in concomitanza con Russia-Arabia Saudita, partita inaugurale dei Mondiali.

Il lato A del singolo è appunto la colonna sonora dell’imprescindibile podcast calcistico La Riserva, realizzato da Emanuele Atturo e Daniele Manusia de L’Ultimo Uomo e da Simone Conte di Roma Radio.

In occasione dell’anteprima, abbiamo chiesto a Valerio di scegliere i suoi 5 gol preferiti delle edizioni dei Mondiali che ha vissuto. Preparatevi a rivedere gesta atletiche incredibili e a fare una scorpacciata disinteressata di partite nelle prossime settimane.