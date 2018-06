La performance a sorpresa di Donald Glover all’Open Mike di Chicago

Durante l’Open Mike di Chicago organizzato da Chance The Rapper, Donald Glover è salito a sorpresa sul palco esibendosi con l’ultimo singolo This Is America.

I due hanno qualcosa in cantiere che ci auguriamo venga fuori molto presto, intanto gustiamoci la performance di Childish Gambino a Chicago.

thank you @donaldglover for coming to our 30th @socialworks_chi @OpenMikeChicago !!! thank you @chancetherapper for leveraging your celebrity for the youth of Chicago in moments like these. thank you @chipublib @YOUmediaChicago !!! pic.twitter.com/sCMyPVRyF0

— BLACK POWER ranger (@MalcolmLondon) June 12, 2018