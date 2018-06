Il Tiny Desk di GoldLink che non puoi perdere

Fortuna che c’è NPR che ci evita le crisi di panico con la serie dei Tiny Desk Concert. Qualche giorno fa, la preziosa performance di Jorja Smith, oggi quella imperdibile di GoldLink con la t-shirt che tutti vorremmo.

Il rapper ha eseguito brani degli anni passati, tipo Bedtime Story da The God Complex e Dark Skin Women da And After That, We Didn’t Talk o Some Girl e Pray Everyday (Survivor’s Guilt) da At What Cost.



Volevi anche un brano nuovo? Eccolo qui: Got Friends feat. Miguel è la traccia fresca fresca di Goldlink.