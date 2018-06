G. Tomato e Lvnar ti raccontano Gato Tomato EP

Nel 2014 era Certosa EP, a firma T.B.B. e G. Tomato. Ora Gato si unisce a Lvnar e mette fuori su un letto di pomodori pachino il nuovo EP, titolato Gato Tomato.

Ci siamo fatti spiegare tutto traccia per traccia, dopo lo streaming.

Gato Tomato EP nasce tra QT8 e Bollate, north-side d’Italia e della stessa Milano. È lì che Lvnar e G Tomato, amici di vecchia data, hanno deciso di lanciare un progetto dal suono differenziato rispetto a quello della scena rap attuale. Un qualcosa che a tratti ricorda un po’ il flow di Lil Pin e le sonorità del primo Rejjie Snow. Ma soprattutto caratterizzato da una spiccata schiettezza sul beat, sempre più apprezzata di sti tempi.

Ecco il commento track by track:

Fiona May freestyle

Il primo brano in tutti i sensi perché rappresenta sia la prima traccia dell’ep sia il punto di partenza dell’intero progetto.

In realtà il titolo originale era/è bollate anthem.

Un inno della provincia e della provincialità in cui la volontà di celebrare un piccolo nucleo di amici fraterni assume sfumature assolutistiche pretendendo di coinvolgere ogni gruppo di amici, ogni quartiere, ogni paese, ogni città.

Associacao Chapecoense de Futebol freestyle

Questa traccia esamina in modo tanto scanzonato quanto serio l’ambivalenza della Fortuna.

Il destino può essere positivo e negativo. Sta all’individuo scegliere una strada. Anche sbagliata se necessario. L’obiettivo finale è aureo, il percorso è costellato di escrementi.

La strumentale, come tutte quelle del progetto, propone una formula oramai più che rodata: sample struggente e break di batteria.

Rudy Guede freestyle

Un classico esempio di “esercizio di stile”. Il brano vuole riproporre il tipico cliché del rap d’oltreoceano senza, in realtà, alcun tipo di riferimento a persone, personaggi, situazioni o cose.

Ed ecco che la figura emblematicamente sadica di Rudy Guede si presta in modo ottimale all’intento della canzone.

Il sample che abbiamo scelto per questa strumentale è morbido e con delle vibrazioni positive proprio per infrangere i dogmi tipici del genere diss-track notoriamente aggressivi e cupi.

Non è forse il rischio di essere fraintesi ad essere esso stesso causa di fraintendimenti?

Adriano Celentano freestyle

Valigie di cartone diventano cartoni sulla punta della lingua. Cartoni in faccia. Carezze dolci e sentite. Cartoni di merce venduta su bancali a clienti che non non avevano nemmeno effettuato l’ordine.

La strumentale presenta un sample epico/celebrativo e un ritmo spezzato molto incalzante: la chiave di ogni pezzo introspettivo/motivazionale. Un sottile fil rouge tra Adriano Celentano e i Club Dogo.

Just Eat freestyle

Un inno della provincia e della provincialità in cui la volontà di celebrare un piccolo nucleo di amici fraterni assume sfumature assolutistiche pretendendo di coinvolgere ogni gruppo di amici, ogni quartiere, ogni paese, ogni città.

L’ultimo brano in tutti i sensi perché è l’ultima traccia dell’ep e il punto di arrivo dell’intero progetto.

Tutto ha fine dove dove tutto ha inizio.