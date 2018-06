Mancano poco più di dieci giorni all’inizio della nuova edizione dell’IndieRocket Festival che si terrà dal 29 giugno all’1 luglio a Pescara.

Il festival festeggia 15 anni con una line up differente, che spazia dai We Are Scientists a Ron Gallo a KOKOKO!, DJ Katapila e DJ Khalab.

Ed è proprio Khalab che ci ha confezionato un mixatino bello effervescente per arrivare pieni di brio all’evento.

Enjoy!