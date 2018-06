Everything Is Love è il nuovo album di Beyoncé e Jay-Z

Beyoncé e Jay-Z ritornano sotto il nome di The Carters e pubblicano a sorpresa un nuovo album dal titolo Everything Is Love, accompagnato dal primo video APES**T (una cosa sobria, girata al Louvre in abiti Versace).

L’album, disponibile per ora solo su TIDAL, ha nove tracce e coinvolge, tra i producers, anche Pharrell o Cool & Dre e tra i feat. Offset e Quavo (Apeshit), Ty Dolla Sign (Boss), Pharrell (Nice).

Ascoltalo su TIDAL e poi rimetti il video in play (sappiamo che almeno 50 di quelle views le hai fatte tu).