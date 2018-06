Gelato Colorato è il nuovo video de Lemandorle

L’estate che ci fa venire voglia di spensieratezza. L’estate che ci fa stare seduti sul pavimento al centro di una stanza, al centro delle correnti. L’estate dei capelli bagnati oggi (e della cervicale di domani), l’estate che te la canti agganciando un gelato come fosse un microfono, l’estate che hai bisogno di brani come questo de Lemandorle perché sia davvero estate.

Gelato Colorato è il primo videoclip scritto e diretto da Lemandorle, che li vede protagonisti non solo in fase di regia ma per la prima volta anche davanti alla macchina da presa.

Ideato con un team di amici creativi, Gelato Colorato è girato in studio, davanti a un green-screen, con un piglio spensierato e autoironico.

Un flusso di libere associazioni visive e quadretti surreali, alternate a scene di backstage, come a mescolare senza soluzione di continuità realtà e finzione, costruzione scenica e spontaneità privata. Una metafora della vita, in cui a volte ci mettiamo a nudo e altre ci nascondiamo dietro a maschere e convenzioni sociali, sempre in bilico tra più universi, come già il brano d’altronde, con la sua vaga malinconia ma allo stesso tempo la voglia di far ballare perché è arrivata l’estate.

Segui Lemandorle in tour:

23 giugno AntiFestival Trevi

30 giugno Pinewood Fest Aquila

6 luglio Hortis Festival Oderzo

10 luglio Ape+ Parco Sempione Milano

11 luglio Gravity Pop fest Busto Arsizio

13 luglio Ambria Music Festival Zogno Bergamo

14 luglio Tanaro Libera Tutti Alba

15 luglio RealityBites Festival Fucecchio

21 luglio Sundays Festival Palermo

26 luglio “Summertime 2018” NOCI (BA)

27 luglio Eco Summer Festival Parete (CE)

28 luglio Eco Sound Festival Viterbo

11 agosto WeWillRockFest Lido Camaiore (LU)

16 agosto FESTA RADIO ONDA D’URTO opening Ghemon

23 agosto LASANTA S.Maria di Cittadella Padova

30 agosto HOME FESTIVAL

8 settembre RockinCentrale Vicenza

21 settembre Fiorano Modenese