Puoi seguire un nuovo corso su Frank Ocean all’Università

C’è un corso che parte quest’autunno all’Università della California, Berkeley: si chiama Brain Like Berkeley e sarà incentrato totalmente su Frank Ocean.

Presentato da due studentesse, Deborah e Preya, il corso avrà un approccio prevalentemente filosofico, ripercorrendo la vita del rapper, il suo background musicale e analizzando la portata dei suoi testi e del suo pensiero.

I proposed a course on Frank Ocean @ UC Berkeley and it got approved! Very stoked to be teaching it in the fall. Come sign up~ @katonya pic.twitter.com/FAuzzbdq0h — preya (@PreyaaGill) June 15, 2018

In una recente intervista a The FADER, Deborah e Preya hanno spiegato il perché della loro proposta:

We want to encourage a deep literary exploration of his artistry both in lyrics and through his visuals and live performances. We hope to provide a safe environment where students can discuss his poetry and music with sensitivity, creative respect, and open-mindedness.

Le iscrizioni sono aperte e sei in tempo per scappare dall’Italia.