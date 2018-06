Venti7 sono le volte che ti devi ascoltare Joshua Cattel

Come resistere al richiamo dei sintetizzatori, al pop che si mescola coi neon. Come resistere ai testi romantici, alle righe bianche e blu, al lo-fi di questo video.

Non puoi.

Facile che lo riguardi almeno altre Venti7 volte e poi va a finire che non riesci più a contarle (come i like e le bugie).

Questo è Venti7, il video del primo singolo di Joshua Cattel, nuovo nome de La Valigetta che ti consigliamo di tenere d’occhio e di ascoltare almeno ventisettevolte.

La musica di Joshua Cattel è fatta di nuovo pop italiano.

Un viaggio tra plugin crackati e testi romantici.

Joshua nella vita è un designer, per il suo singolo di debutto ha prodotto anche videoclip e l’artwork.

Il video, realizzato in due anni di cambiamenti, è un suo personale punto di vista sulla città in cui è stato trapiantato 3 anni fa, Milano, oggi: un nuovo immaginario dal quale, il progetto Joshua, ne cattura suono e colore.