Pare che This Is America sia un mezzo plagio

Questa è una di quelle insinuazioni che non vorremmo aver mai letto. Eppure: pare che This is America di Childish Gambino non sia opera totalmente originale. La diciamo tutta: potrebbe essere un plagio.

La notizia che circola già da qualche ora è che Childish Gambino abbia preso ispirazione da un brano del 2016: American Pharaoh di Jase Harley.

A lanciare la bomba è un utente di Twitter:

Donald Glover completely ripped that "This Is America" song from another artist? — Baby Freeway 🇧🇷🇳🇬 (@RappersRActors) June 24, 2018

Sembra che Gambino si sia ispirato alla traccia non solo musicalmente (come ascolterai qui sotto) ma anche da un punto di vista concettuale.

La traccia di Harley è qui. Proviamo a capirne di più e a tenere a bada l’amarezza.