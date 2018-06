Fall is the New Spring.

Quest’anno uno degli appuntamenti più belli offerti dalla città di Roma, lo Spring Attitude, fa ritornare la primavera a inizio autunno.

L’edizione si svolgerà il 4, 5 e 6 ottobre tra il Macro e l’Ex Dogana con una line-up succosissima: Ariwo, Capofortuna, Frah Quintale, DJ Coco, Gemello, Laurel Halo (live), Lorenzo BITW, Lorenzo Senni, Maiole, Nu Guinea, MYSS KETA, Populous e molti altri che leggete nel cartellone qui su.

Compra il biglietto.