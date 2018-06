Letra EP di Lava La Rue è una bellissima scoperta

L’EP di debutto di Lava La Rue, rapper londinese di anni 20, è uscito ieri: si intitola Letra “and Letra literally means words or lyrics in the Basque language“, come spiega in una recente intervista a Pigeons&Planes.

Letra EP contiene 4 tracce ed è un mix cremoso di hip-hop e R&B: un flow rilassante in cui Lava La Rue (aka Ava Laurel) riesce a inserire anche temi importanti come il razzismo (Desktop) e le influenze musicali che le vengono dagli anni 90 (Erykah Badu, Bahamadia, Gangsta Boo).

Fatto interessante è che Ava abbia fondato da adolescente anche un collettivo underground, NiNE8, che comprende arte visiva, musica, abbigliamento, concerti. Il tutto animato da un unico, grande motto “essere positivi e sostenersi a vicenda”.

Tu ascolta l’EP qui e segnati il nome che poi ne riparliamo