Tyler, The Creator pubblica un’altra nuova traccia: Peach Fuzz

Non lo ferma più nessuno. Dopo aver pubblicato Gelato, freestyle su No Validation di Jacquees, Tyler, The Creator rilascia Peach Fuzz, rework del brano Wanna Be Your Man di Prophet.

Ascoltate qui Peach Fuzz che è già la colonna sonora dei vostri polleggini estivi:

It’s 9:23 A.M

And uh.. an idea

Summer feeling idea

Yeah, I don’t know

Ora, però non fatecelo arrabbiare sto ragazzo JESUS CHRIST

"this isnt like okra or 435 or flowerboy" THATS BECAUSE THEY ARE OTHER PEOPLES SONGS THAT IM PUTTING A VERSE ON YOU FUCKING IDIOT LIKE ARE YOU THAT STUPID TO NOT REALIZE ITS NOT MY SONG YOU DUMB BITCH THEY ARE SONGS I LIKE ALREADY SO I RAP ON THEM FOR 30 SECONDS JESUS CHRIST

— Tyler, The Creator (@tylerthecreator) June 26, 2018