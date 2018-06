Scopri i PALINDROME con il video di To Feel You

Il lavoro d’esordio dei PALINDROME uscirà il 13 luglio per Lotus Vision.

To Feel You ne è la primissima anticipazione, un assaggio già forte di quello che sarà l’album: il brano è, infatti, accompagnato da un video diretto da Isabella Gallo che, pur non introducendoci in un preciso spazio-tempo, rafforza visivamente ciò che la traccia vuole trasmettere.

To Feel You è calma e violenza allo stesso tempo: lo si intuisce da una linea melodica che da malinconica si trasforma in suono forte e sintetico ma anche dalla narrazione in video di un inseguimento, o meglio, della ricerca di qualcuno.

Ora non fatevi spoilerare come andrà a finire e schiacciate play qui sotto:

Un legame ha bisogno della solitudine per poter esistere, la passione ha incontrato il distacco per poter esser definita tale. Ogni realtà ha un suo contrario ma entrambe vivono in simbiosi, come quando ci si guarda allo specchio.