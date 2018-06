Possiamo aspettarci un album di Chance The Rapper con Kanye West

ALLORA.

Già da un po’ si vocifera che Chance The Rapper abbia in cantiere un progetto con Childish Gambino e anche che sia stato in studio con Kanye West.

Poi ieri Kanye si è fatto un po’ prendere la mano dicendo che vorrebbe far uscire 52 album in 52 settimane (e a giudicare da come stanno andando le cose da 5 venerdì a questa parte potrebbe anche darsi)

Ma comunque quel che ci interessa ora è che in una recente intervista a “Open Late with Peter Rosenberg”, Chance The Rapper ha confermato di avere 7 tracce in cantiere con West.

I’ve been actively working on the project with Childish. I’m going to do a seven-track with Ye.

Ascolta con le tue stesse orecchie.