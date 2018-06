Sanji è Mirko, rapper classe 97 del beneventano che, a dispetto della sua giovane età, ha alle spalle già due mixtape: “La coscienza di Sanji”, fuori nel 2015, e “Piovre” del 2016.

Quello che ti presentiamo oggi in anteprima è un assaggio dal suo nuovo disco (ancora in via di definizione): si intitola Mirko Dai e risuona come una bella spinta a non arrendersi e tirare dritto verso i propri obiettivi.