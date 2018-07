Sono passate due settimane dall’uscita di Heaven and Earth ma Kamasi Washington ci fa un altro enorme regalo pubblicando un nuovo EP dal titolo The Choice che va ad accompagnare l’ultima release.

I fan che avevano già comprato Heaven and Earth in cd e vinile, hanno ricevuto anche una copia gratuita dell’EP che contiene 5 tracce tra cui due cover: Will You Still Love Me Tomorrow di Carole King e Gerry Coffin e Ooh Child dei Five Stairsteps.

Ascoltalo qui: