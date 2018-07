La playlist di Spiritual Sauna che ti stende come una Spa

C’è un grande bisogno di staccare la spina e abbandonare corpo e mente in un posto lontano da scadenze, ritmi disumani, capi di merda.

Questo posto esiste e si chiama Spiritual Sauna, la clubnight di Virginia Ricci e Luca Giudici (aka Rapala 700) che porta a Milano una nuova idea di clubbing, ispirata al relax e alla buona musica.

Fino ad ora ci son passati Coucou Chloe, Pininga, Merca Bae (appena stato al Sonar) il collettivo tedesco Sucuk und Bratwurst e venerdì sarà la volta di Organ Tapes, artista di Genome 6.66mbp che porterà all’Anfiteatro Urbano un live romantico, disteso, pop e sintetico.

Preparati all’evento con questa playlist detox e rilassante confezionata dagli amici di Spiritual Sauna.

La Sauna è il posto giusto per eliminare tutte le tossine e rilassarti, una volta al mese trasformiamo un club in un centro benessere spirituale e invitiamo guest da tutto il mondo per aiutarci a diffondere il relaxxx.