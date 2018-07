Thelonious B. ti raccontano SOSO traccia per traccia

Lo scorso anno, in seguito alla pubblicazione su Soundcloud della raccolta di MOOD e dei relativi pezzi sul proprio canale YouTube, contattammo il collettivo romano per una delle loro prime interviste ufficiali.

Per Thelonious B. è il momento dell’esame di maturità con il primo, posticipatissimo, disco ufficiale SOSO, prodotto magistralmente da BRBK, in cui risalta l’abilità dei giovani “zomby” capitolini nel variare e divertirsi con i sottogeneri della trap.

Dopo lo streaming saranno proprio loro a raccontarcelo traccia per traccia.



L’HO FATTO (AUTODETERMINAZIONE)

“L’ho appena pensato e l’ho fatto” può essere considerata la frase più rappresentativa del nostro modo di fare le cose.

Riteniamo che la genuinità con la quale nascono i nostri progetti sia uno degli aspetti più importanti. Non pensarci troppo, ma neanche pensarci così poco da non farlo.

POLO SPORT (RICORDI)

Spiegare questa canzone non è semplice e ci tocca nel personale.

“Polo sport” è stata la prima traccia che abbiamo pensato di inserire all’interno dell’album e per questo motivo gli attribuiamo l’onore di aver dato inizio a quello che sarà il resto del nostro progetto di debutto: SOSO.

BAG (SUGO)

Questa canzone è lo sueg. Scherzi a parte, in questa canzone è chiara l’importanza che diamo alle “BAG” che come si intuisce dopo l’ascolto assumono diversi significati.

Avete presente il concetto di matriosca?

TRAPHOUSE (DROGA)

Questa canzone evidenzia inevitabilmente il nostro lato più “TRAP” inteso come stile di vita. Abbiamo fatto cose che le nostre facce pulite non raccontano. TRAPHOUSE lo fa.

LESGHERE (GIOCO)

Come si può intuire dal titolo, LESGHERE è una provocazione. L’idea è quella di unire un sound “semplice e happy” con un testo che, anche se non si nota, contiene comunque le nostre tematiche “sad”

Spiega come gli aspetti negativi della vita quotidiana assumono un peso diverso in base al modo con cui li vedi e li approcci.

ZOMBY GANG (MOSHPIT)

Se c’è un tipo di traccia che volevamo ci fosse nel disco è proprio “ZOMBY GANG”, la bangherata per saltare e sudare con i nostry zomby ai live.

OFF (BORDERLINE)

Siamo un gruppo di amici stretto che molto spesso preferisce stare per i cazzi suoi, piuttosto che legare con gli altri.

Concetto molto sottovalutato in questa cultura dove le conoscenze e l’opportunismo nelle relazioni pubbliche possono influire pesantemente sulla riuscita di un progetto.

GIOVANE ZOMBY (4REAL)

Qui diciamo che abbiamo spiegato qual’è il “lifestyle” di uno Zomby.

Una canzone dove i fatti che vengono raccontati sono quelli in cui uno “Giovane Zomby” si rivede nella vita quotidiana.

THBOY (REGOLE)

Siamo disordinati, passionali e trasgressivi. Cambiamo idea ogni giorno e molto spesso viviamo più sulle nuvole che con i piedi per terra.

Eppure ci sono dei valori e delle regole che non abbiamo mai infranto.

Un vero THBOY sa di cosa stiamo parlando.

VLONE (SADBOY)

Verso la fine dell’album abbiamo deciso di tirar fuori il nostro lato “SAD” più intimo. Ognuno di noi tiene una parte “sola” di sé, da completare. Per questo aspettiamo tutti l’arrivo di una Zomby queen, nel frattempo compriamo VLONE.

SCOOTER (AMORE)

Questa canzone è stata concepita di notte, nel periodo in cui eravamo a Milano per registrare da Daves The Kid. La- vena creativa ha preso il sopravvento.

Le relazioni sentimentali sono nodi da sciogliere e la metafora del motorino rende bene l’idea: se caschi in motorino, ci si fa male in due.

ROCKNROLLA (FINE)

Siamo frutto di una cultura in parte influenzata dalla riscoperta di termini come “Rock” o “Rockstar”. Questa non vuole assolutamente essere una critica del suo utilizzo, quanto

una versione personale di quello che per noi è il Rock’n’Roller, nei suoi aspetti positivi e negativi.