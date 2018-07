Gli album che escono a luglio

Una lista più o meno comprensiva degli album che sono usciti o usciranno a luglio.

6 LUGLIO

Bodega – Endless Scroll

Goldfrapp – Silver Eye (Deluxe Edition)

Iggy Azalea – Surviving the Summer EP

Odette – To a Stranger

Years & Years – Palo Santo

13 LUGLIO

Amy Shark – Love Monster

Azealia Banks – Fantasea II: The Second Wave

Deafheaven – Ordinary Corrupt Human Love

Dirty Projectors – Lamp Lit Prose

Laurel Halo – Raw Silk Uncut Wood

Lotic – Power

Wiz Khalifa – Rolling Papers 2

20 LUGLIO

Ariana Grande – Sweetener

The Internet – Hive Mind

Ty Segall and White Fence – Joy

27 LUGLIO

RL Grime – Nova

Too $hort – The Pimp Tape

DOVREBBERO USCIRE MA NON SAPPIAMO ANCORA QUANDO

Anderson .Paak – Oxnard Ventura

BROCKHAMPTON – PUPPY

BROCKHAMPTON – THE BEST YEARS OF OUR LIVES

The 1975 – Music for Cars

Travis Scott – Astroworld