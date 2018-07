Ascolta due singoli bellissimi di Setti

Setti è tornato il mese scorso con il singolo “Mi mancavi” e inutile dirvi che era proprio lui ad esserci mancato in tutto questo tempo.

Fortuna che il silenzio questa volta non è stato troppo lungo e così arriva subito una doppietta di brani a calmarci.

Si intitolano Iowa e Wisconsin ed escono programmaticamente domani, 4 luglio, festa dell’indipendenza americana.

Come dice lo stesso autore:

si tratta di versioni salgariane, ovvero scritte come se le immagina lui, non essendo mai stato né i Iowa né nel Wisconsin.

“Iowa” parla di quando stai insieme a una persona, hai una relazione, e a un certo punto parlandoci ti rendi conto che lei è la persona della tua vita ma non viceversa.

“Wisconsin” parla di pranzi coi parenti, forse mediati dall’immaginario dei film americani: lo stereotipo del pranzo di famiglia, in cui si intrecciano frustrazioni con nostalgia e altri sentimenti contrastanti.

Beccati dunque questi altri due brani che andranno a comporre Arto, l’album in uscita in autunno ma in pre-order già da domani via La Barberia Records e Vaccino Dischi.