Guarda i Gabbiani con Giovane Giovane

Oggi vi presentiamo in anteprima il video del nuovo singolo di un cantautore strampalato e talentuoso, proveniente dalle coste livornesi ma di stanza a Roma, innamorato di Luigi Tenco e dei bar di provincia: Giovane Giovane.

Se il suo nome d’arte richiama un pezzo di Laïoung, quello del brano – prodotto da Manuele Fusaroli, con video di Marco Arzilli – richiama gli animali che più imperversano anche nel centro della Capitale: i Gabbiani.

“Un giorno ero in Jugoslavia” – racconta Giovane Giovane – “al mare sulla costa di Spalato, poche ore prima di dovermi di nuovo imbarcare per l’Italia, e la bellissima mia ex fidanzata mi chiese con molta tenerezza “perché dobbiamo tornare a Roma?”, e io risposi “perché dobbiamo lavorare, non possiamo fare altri giorni di vacanza purtroppo”, come se fossi stato un padre compassionevole che spiega alla figlia piccola come funziona la vita… e infatti poi ci siamo lasciati.

Gabbiani nasce in quel preciso momento, e poteva anche chiamarsi Spalato, ma prende il nome dal fatto che vi fossero molti gabbiani sulla costa e intorno alle persone in spiaggia.

È una canzone comunque allegra perché la vacanza fu molto bella.”