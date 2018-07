Per la prima volta puoi associare la parola EX a qualcosa di bello perché gli EX sono una fresca band di Avellino che ha da poco pubblicato il singolo Alta Velocità, secondo estratto dall’album BUMAYE in uscita per Smav Factory.

Il brano è accompagnato da un video dal sapore vintage in cui il protagonista è Loris De Luna, “O Vocabolario” di Gomorra, per intenderci.

Mentre sali su sto treno che sfreccia, conosci meglio gli EX con la loro collezione di dischi