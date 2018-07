Quest’anno c’è il Siren Beach Stage

Il Siren Festival sa benissimo come farci felici e quest’anno ha pensato proprio a tutto, anche a nuovo un lido interamente dedicato all’evento con un palco su cui si esibiranno live full set 16 band in tre giorni.

Nasce il Siren Beach Stage che ti consente di ascoltare musica mentre sei comodamente sdraiato sul lettino e sotto l’ombrellone.

Tra gli artisti che si esibiranno lì: Lorenzo BITW, Bianco, Dadamatto, DORSO, Margherita Vicario, The Rainband, Francesco De Leo, Laago, Lucia Manca, Fitness Forever e tanti altri che leggi in cartellone qui su.

Se non vuoi perderti nemmeno un momento di musica o di mare, il Beach Pass dà diritto a lettino e ombrellone o gazebo attrezzato per una persona per i tre giorni: acquistalo ora al prezzo di 90 € + D.P.

L’accesso alla spiaggia e ai concerti sarà comunque libero.